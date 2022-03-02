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Авиационные власти Соединенных Штатов заявили о праве перехватывать российские самолеты в небе над США, а также задерживать их экипажи. Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 2 марта.
Ранее сегодня Вашингтон уведомил, что для российских самолетов закрыто американское воздушное пространство. Это санкционная дубина введена в качестве наказания Москвы за проводимую ею спецоперацию на Украине по защите ДНР и ЛНР.
До этого аналогичное решение приняли весь Евросоюз, Канада и Великобритания.
Россия ответила зеркальными мерами ограничения.
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