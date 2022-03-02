В США пригрозили перехватывать российские самолеты над Америкой

В США пригрозили перехватывать российские самолеты над Америкой
Фото: pixabay.com
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Вашингтон собирается задерживать экипажи лайнеров

Авиационные власти Соединенных Штатов заявили о праве перехватывать российские самолеты в небе над США, а также задерживать их экипажи. Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 2 марта.

Ранее сегодня Вашингтон уведомил, что для российских самолетов закрыто американское воздушное пространство. Это санкционная дубина введена в качестве наказания Москвы за проводимую ею спецоперацию на Украине по защите ДНР и ЛНР.

До этого аналогичное решение приняли весь Евросоюз, Канада и Великобритания.

Россия ответила зеркальными мерами ограничения.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость341528
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через СШП куда летать?
Гость341556
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Гость341763
А много ли залетают на территорию России?
Через территорию России пролетало около 1000 (тысячи) рейсов в сутки !
Гость341847
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Гость341763
А много ли залетают на территорию России?
Посмотри флайтрадар, удивишься - все рейсы из из Пиндосии в Азию летят через Россию. Как в свое время говорил Жванецкий "пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери".
Гость341763
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Гость341834
залетел на территорию России сбивать и фамилию не спрашивать
А много ли залетают на территорию России?
Гость341314
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Гостьрусский
россий бомбит все города украины убивает женщин и детей.
у тебя твой пукан от фейков бомбит
Гость341834
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залетел на территорию России сбивать и фамилию не спрашивать
Гостьрусский
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россий бомбит все города украины убивает женщин и детей.
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