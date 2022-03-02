Вашингтон собирается задерживать экипажи лайнеров

Авиационные власти Соединенных Штатов заявили о праве перехватывать российские самолеты в небе над США, а также задерживать их экипажи. Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 2 марта.

Ранее сегодня Вашингтон уведомил, что для российских самолетов закрыто американское воздушное пространство. Это санкционная дубина введена в качестве наказания Москвы за проводимую ею спецоперацию на Украине по защите ДНР и ЛНР.

До этого аналогичное решение приняли весь Евросоюз, Канада и Великобритания.

Россия ответила зеркальными мерами ограничения.

