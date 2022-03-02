Без России Совет Европы прекратит существование - МИД

"Самострел": без России ПАСЕ прекратит существование - МИД
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
На Смоленской площади призвали европейцев проявить здравомыслие

Совет Европы прекратит свое существование без России, изгоняя Москву из организации, европейцы занимаются занимаются "политическим самострелом". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в среду, 2 марта.

Так он прокомментировал решение комитета министров Совета Европы от 25 февраля приостановить право представительства России в ПАСЕ и КМСЕ из-за проводимой Москвой спецоперации по защите ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины.

"Хочу сказать, что это такой политический самострел... Если они хотят разрушить организацию, и если Россия из нее уйдет, то Совет Европы просто потеряет свое существование", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Грушко призвал европейских партнеров проявить здравомыслие и не принимать подобных неосмотрительных решений.

По его словам, Брюссель пытается использовать СЕ в качестве собственного придатка, своего рода, "предбанника для вступления в Евросоюз". При этом Россия, Турция, "была Норвегия" и ряд других стран, которые стремились сохранить Совет как общеевропейскую и самодостаточную площадку, где можно было сообща решать многие проблемы.

Добавим, ежегодный взнос Москвы в бюджет СЕ составляет €32,5 млн. Поскольку эти деньги выплачиваются в начале года,первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже попросил организацию через свой телеграм-канал проявить любезность и порядочность и вернуть средства РФ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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России надо положить большой ч... на это пасе и другие идиотские организации.
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