На Смоленской площади призвали европейцев проявить здравомыслие

Совет Европы прекратит свое существование без России, изгоняя Москву из организации, европейцы занимаются занимаются "политическим самострелом". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в среду, 2 марта.

Так он прокомментировал решение комитета министров Совета Европы от 25 февраля приостановить право представительства России в ПАСЕ и КМСЕ из-за проводимой Москвой спецоперации по защите ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины.

"Хочу сказать, что это такой политический самострел... Если они хотят разрушить организацию, и если Россия из нее уйдет, то Совет Европы просто потеряет свое существование", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Грушко призвал европейских партнеров проявить здравомыслие и не принимать подобных неосмотрительных решений.

По его словам, Брюссель пытается использовать СЕ в качестве собственного придатка, своего рода, "предбанника для вступления в Евросоюз". При этом Россия, Турция, "была Норвегия" и ряд других стран, которые стремились сохранить Совет как общеевропейскую и самодостаточную площадку, где можно было сообща решать многие проблемы.

Добавим, ежегодный взнос Москвы в бюджет СЕ составляет €32,5 млн. Поскольку эти деньги выплачиваются в начале года,первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже попросил организацию через свой телеграм-канал проявить любезность и порядочность и вернуть средства РФ.

