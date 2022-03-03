Санкции могут привести к проблемам с импортом

Из-за новых санкций некоторые продукты на прилавках могут оказаться в дефиците, заявляют эксперты. Среди них такие, как рыба и алкоголь.



Осложнения в логистике вынуждают импортеров экстренно перестраивать работу, из-за этого некоторое время на рынке могут наблюдаться перебои с рыбой и алкоголем, которые поступают в Россию из Европы, однако их поставки не прекратились.

Эксперты говорят, что большинство продуктов можно будет просто заменить товарами из стран, которые не ввели санкции против России. То продовольствие, которое в России по разным условиям вырастить невозможно, продолжит поступать без перебоев, так как их страны-поставщики не вводили санкции. Среди этих товаров кофе, какао, чай и разные виды цитрусовых.

Проблемы с мясной продукцией также не возникнет. Поставки говядины продолжаются, а мясо птицы и свинины производят в России в нужном количестве.

Основными видами продуктов, такими как хлеб, зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло и другие, Россия полностью себя обеспечивает. Эксперты подытожили, что внутренний рынок нашей страны защищен, и никаких рисков для продовольственной безопасности нет.

Ранее стало известно о том, что бренд одежды H&M приостановил продажи на территории России.