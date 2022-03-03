Каких продуктов лишатся россияне из-за новых ограничений

Каких продуктов лишатся россияне из-за новых ограничений
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Санкции могут привести к проблемам с импортом

Из-за новых санкций некоторые продукты на прилавках могут оказаться в дефиците, заявляют эксперты. Среди них такие, как рыба и алкоголь. 

Осложнения в логистике вынуждают импортеров экстренно перестраивать работу, из-за этого некоторое время на рынке могут наблюдаться перебои с рыбой и алкоголем, которые поступают в Россию из Европы, однако их поставки не прекратились. 

Эксперты говорят, что большинство продуктов можно будет просто заменить товарами из стран, которые не ввели санкции против России. То продовольствие, которое в России по разным условиям вырастить невозможно, продолжит поступать без перебоев, так как их страны-поставщики не вводили санкции. Среди этих товаров кофе, какао, чай и разные виды цитрусовых.

Проблемы с мясной продукцией также не возникнет. Поставки говядины продолжаются, а мясо птицы и свинины производят в России в нужном количестве. 

Основными видами продуктов, такими как хлеб, зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло и другие, Россия полностью себя обеспечивает. Эксперты подытожили, что внутренний рынок нашей страны защищен, и никаких рисков для продовольственной безопасности нет. 

Ранее стало известно о том, что бренд одежды H&M приостановил продажи на территории России. 

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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