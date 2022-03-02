Бренд H&M приостанавливает продажи в России

Пользователям сообщили, что пока что купить товары невозможно

Крупнейший ритейлер одежды H&M приостанавливает продажи на территории Российской Федерации. Об этом стало известно сегодня, 2 марта.

При попытке входа в онлайн-магазин всплывает сообщение, что площадка временно не работает, однако в скором времени магазин возобновит свою работу. Конкретные детали неизвестны.

Ранее стало известно, что британский ASOS прекратил доставку товаров в Россию.


Источник: H&M ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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