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Крупнейший ритейлер одежды H&M приостанавливает продажи на территории Российской Федерации. Об этом стало известно сегодня, 2 марта.
При попытке входа в онлайн-магазин всплывает сообщение, что площадка временно не работает, однако в скором времени магазин возобновит свою работу. Конкретные детали неизвестны.
Ранее стало известно, что британский ASOS прекратил доставку товаров в Россию.
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