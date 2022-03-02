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Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS прекращает доставку своей продукции на территорию Российской Федерации. Об этом стало известно сегодня, 2 марта.
При попытке заказать тот или иной товар появляется сообщение о том, что компания не может осуществить доставку для пользователя из России. Хотя 24 февраля в компании сообщали обеспокоенным пользователям, что работают в прежнем режиме.
Аналогичная ситуация наблюдается с компаниями Nike, где говорится, что ритейлер в настоящее время не в состоянии гарантировать доставку товаров на территорию Российской Федерации.
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