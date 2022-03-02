Крупнейший ритейлер уходит из страны

Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS прекращает доставку своей продукции на территорию Российской Федерации. Об этом стало известно сегодня, 2 марта.

При попытке заказать тот или иной товар появляется сообщение о том, что компания не может осуществить доставку для пользователя из России. Хотя 24 февраля в компании сообщали обеспокоенным пользователям, что работают в прежнем режиме.

Аналогичная ситуация наблюдается с компаниями Nike, где говорится, что ритейлер в настоящее время не в состоянии гарантировать доставку товаров на территорию Российской Федерации.