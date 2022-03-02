Москва увеличила собственное производство продуктов питания

Город способен обеспечить 60% потребностей внутреннего рынка

В настоящее время в Москве работает более 240 производств пищевой промышленности. Они на 60% покрывают потребности горожан в продуктах. Это на 41% больше, чем было еще пять лет назад, рассказал заместитель мэра Москвы по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

По его словам, сейчас Москва закупает продукты в 75 регионах страны, но и сама активно наращивает пищевое производство. На столичных прилавках почти 66% колбас, сосисок и сарделек с местных предприятий, 23% мясных полуфабрикатов, 45% хлеба и хлебобулочных изделий, 15% макарон.

Если оставлять все произведенные в Москве продукты внутри города, то они закроют около 60% потребностей москвичей. А к 2024 г. этот показатель может быть увеличен до 70% за счет реализации ряда инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства.

"Например, в рамках одного из офсетных контрактов Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты после модернизации линий обеспечат московские молочные кухни сухими молочными смесями и соками. Первые поставки начались в начале этого года",

– приводит mos.ru слова главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова. Он отметил, что раньше в Москве сухие смеси не производились, их закупали в других регионах и в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что продукция московских заводов вошла в "Золотую сотню" товаров России.