МБМ сделает подарок деловым женщинам Москвы к 8 марта

МБМ сделает подарок деловым женщинам Москвы к 8 марта
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Для москвичек, желающих открыть или развивать собственное дело, организуют бесплатный онлайн-курс

Успешные женщины-предприниматели – уже не редкость для столицы. Во главе примерно 30% компаний и ИП в Москве стоят именно женщины. Для тех дам, кто хотел бы открыть свое дело или расширить его, ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) в честь 8 Марта подготовило специальный форум и онлайн-курс.

Форум "Женский бизнес" состоится 3 марта, а онлайн-курс "Женское предпринимательство" запланирован с 4 по 11 марта. Участие бесплатно, требуется только предварительная регистрация. Слушательницы узнают, как открыть стартап-проект или масштабировать уже созданное дело, какие льготы и субсидии можно получить от города, как в целом стать успешной бизнес-леди.

"Вокруг женского предпринимательства существует множество стереотипов. Бытует мнение, что бизнес – преимущественно мужская стезя, а женщине не удастся развить собственное дело, поскольку она в первую очередь должна заниматься семьей и домом. Это заблуждение",

– подчеркнул глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Он отметил, что сейчас в Москве зарегистрировано более 780 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, из них свыше 234 тысяч принадлежит женщинам.

Многие, кстати, активно регистрируются в качестве самозанятых. К 1 января 2022 г. этот статус оформили в Москве более 866 тысяч человек – почти четверть от общего количества самозанятых по России. Желающих оформить этот статус также могут проконсультировать в МБМ, передает mos.ru.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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