Там подберут вакансию, подскажут с резюме, проконсультируют насчет оформления статуса самозанятого

Жители Москвы могут обратиться за помощью с поиском работы в 57 отделов трудоустройства в разных районах города. Большинство отделов сейчас располагаются в офисах центров госуслуг "Мои документы". За три прошедших года там помогли устроиться на работу более двум миллионам человек.

Сотрудники центров не только подбирают подходящие вакансии, но и помогают составить резюме, проводят профориентационное тестирование, предлагают пройти обучение или повышение квалификации, если соискателю долго не удается найти работу.

Желающим открыть собственное дело подскажут, как правильно оформить бумаги. При необходимости помогают зарегистрироваться в статусе самозанятого.

Во всех центрах госуслуг, независимо от места регистрации, москвичи могут получить справку о страховом стаже с января 2002 года или подтверждение статуса безработного.

Ранее сообщалось, что безработица в Москве достигла "доковидного" уровня и продолжает снижаться.