Две поликлиники Москвы возобновили работу после реконструкции

Две поликлиники Москвы возобновили работу после реконструкции
Фото: АГН «Москва» / Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы
В 2022 году отремонтируют здания 100 медицинских амбулаторных учреждений

В Гольянове возобновили прием пациентов в филиале № 4 городской поликлиники № 191. Здание было закрыто на комплексную реконструкцию в январе 2021 года. За это время поликлинику практически полностью перестроили, оснастили новым медицинским оборудованием и мебелью.

В Орехово-Борисове Северном после ремонта открылся филиал № 2 детской поликлиники № 12 по адресу Шипиловская улица, дом 23, корпус 1.

Это лишь небольшая часть масштабной программы комплексной модернизации поликлиник в соответствии с новым московским стандартом. Всего в нее вошло почти 200 зданий городских поликлиник, построенных более 50 лет назад, напомнил мэр Сергея Собянин, общаясь с коллективами вновь открытых медучреждений.

"Это самая большая программа за всю историю города, включая советское время. Таких объемов реконструкции и капитального ремонта не было никогда. В этом году мы приступим к реконструкции сразу 100 поликлиник. На следующий год готовится проектно-сметная документация по 68",

– сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что такие позитивные изменения важны как для посетителей поликлиник, которые получают улучшенный сервис, современные лечебные и диагностические возможности, так и для медицинского персонала, которым гораздо комфортнее работать в новых условиях.

В 2020-2021 годах в Москве было отремонтировано 40 объектов здравоохранения, в том числе Боткинская больница, Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, городские поликлиники. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей