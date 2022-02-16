Две поликлиники Москвы возобновили работу после реконструкции

В 2022 году отремонтируют здания 100 медицинских амбулаторных учреждений

В Гольянове возобновили прием пациентов в филиале № 4 городской поликлиники № 191. Здание было закрыто на комплексную реконструкцию в январе 2021 года. За это время поликлинику практически полностью перестроили, оснастили новым медицинским оборудованием и мебелью.

В Орехово-Борисове Северном после ремонта открылся филиал № 2 детской поликлиники № 12 по адресу Шипиловская улица, дом 23, корпус 1.

Это лишь небольшая часть масштабной программы комплексной модернизации поликлиник в соответствии с новым московским стандартом. Всего в нее вошло почти 200 зданий городских поликлиник, построенных более 50 лет назад, напомнил мэр Сергея Собянин, общаясь с коллективами вновь открытых медучреждений.

"Это самая большая программа за всю историю города, включая советское время. Таких объемов реконструкции и капитального ремонта не было никогда. В этом году мы приступим к реконструкции сразу 100 поликлиник. На следующий год готовится проектно-сметная документация по 68",

– сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что такие позитивные изменения важны как для посетителей поликлиник, которые получают улучшенный сервис, современные лечебные и диагностические возможности, так и для медицинского персонала, которым гораздо комфортнее работать в новых условиях.

В 2020-2021 годах в Москве было отремонтировано 40 объектов здравоохранения, в том числе Боткинская больница, Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, городские поликлиники.