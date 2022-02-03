Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уровень развития медицины, образования и культуры в столице РФ оказался наивысшим

Москва заняла лидирующую позицию в рейтинге ООН "Индекс процветания городов" по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни". Об этом свидетельствуют предварительные оценки экспертов, представленные в докладе организации.

"Индекс процветания городов" представляет собой комплексную оценку развития мировых мегаполисов по разным критериям, в том числе учитывается развитие инфраструктуры, качество жизни, равенство и социальная инклюзия, экологическая устойчивость и др.

В этот раз эксперты ООН проанализировали показатели 50 крупнейших городов мира. В итоговом рейтинге остались 29 из них. Москва стала лидером сразу по двум показателям.

По развитию инфраструктуры столица РФ получила 83,2 балла, обогнав Гонконг и Париж. По уровню качества жизни, в оценке которого учитываются успехи в развитии сферы здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности и общественных пространств, Москва также заняла первое место, оставив позади Сингапур и Гонконг, Лондон и Париж.

В целом в глобальном рейтинге Москва заняла третье место, ее опережают лишь Сингапур и Торонто.

Полная версия исследования с подробным описанием методологии и таблицами данных должна быть опубликована 31 марта.

Ранее Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира.

Источник: ООН ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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