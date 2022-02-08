Стартап-школа малого бизнеса Москвы приглашает слушателей

Половина выпускников школы-2021 уже решились открыть свое дело

Быть начинающим предпринимателем всегда непросто, а в условиях огромной конкуренции не каждый даже решится попробовать. Чтобы помочь москвичам поверить в себя и открыть собственное дело, в столице запущен бесплатный обучающий проект ГБУ "Малый бизнес Москвы".

С 2017 слушателями программы стали более 8000 человек. В прошлом году обучение на онлайн– и офлайн потоках прошли 2109 участников. Из них почти половина уже создали свой бизнес или находятся в процессе его запуска.

"С учетом роста интереса к самозанятости в прошлом году было проведено несколько отраслевых потоков для тех, кто хочет работать на себя без найма сотрудников и регистрации ИП",

– рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Обучение в рамках нового потока стартап-школы МБМ начнется 14 февраля в онлайн-формате. Пятидневный интенсив будет ориентирован на тех, кто хочет открыть бизнес в сфере креативных индустрий. Слушателям раскроют такие темы, как генерация бизнес-идеи, маркетинг для стартапов, дадут юридические рекомендации по защите интеллектуальной собственности.

Ранее три столичных стартапа, которые удалось реализовать при поддержке города, стали победителями акселерационных программ, а также обладателями премии "Новатор Москвы".