Электробус-гармошка перевез 15 тысяч пассажиров в Москве

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Москва развивает разные виды экологичного транспорта. Среди них уникальный электробус-гармошка. Сейчас он проходит тестирование в реальных городских условиях, сообщил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Обычные электробусы уже прочно прописались на московских улицах. Они комфортные, тихие, без вредных выхлопов. Новая модель – электробус-гармошка – еще лучше: здесь установлен электрический отопитель, увеличена дальность хода и вместимость пассажиров в полтора раза больше.
Оценить, насколько "гармошка" удобна, смогут пассажиры одного из самых загруженных маршрутов города – т34. С января 2022 года здесь в тестовом режиме запущен новый увеличенный электробус. За это время он перевез почти 15 тысяч человек.
"Тестирование в реальных городских условиях позволяет тщательно проанализировать все показатели и принять решение о его дальнейшей работе в столице",
– пояснил глава Дептранса.
С 19 февраля в Москве электробусы заменили автобусы на маршрутах № 239 от станции метро "Парк Победы" до остановки "Новый Арбат", № с811 от Нагатинского затона до метро "Нагатинская", № 92 от метро "Бибирево" до платформы Моссельмаш, уточняет "Вечерняя Москва".
Полгода назад, в августе 2021 года, сообщалось, что электробусов на московских улицах уже больше, чем в Европе.
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