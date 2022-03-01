Кэшбэк по карте "Мир": в Москве стартовала выгодная акция для пассажиров

Проезд в столичном транспорте может обходиться дешевле

С 1 марта 2022 года пассажиры московского метро, МЦК, МЦД и наземного общественного транспорта могут сэкономить на оплате проезда. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Выгода составит до 10 руб. за каждую поездку.

Чтобы стать участником акции, нужно оплатить проезд картой "МИР" с помощью смартфона через приложения Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay. Сначала спишется полная стоимость поездки, но через несколько минут на счет поступит кэшбэк в размере 10 рублей.

Таким образом, разовая поездка по карте "МИР" будет стоить 41 рубль. Это самое выгодное предложение на сегодняшний день. Для сравнения: разовая поездка по карте "Тройка" обойдется в 46 руб., при оплате другими банковскими картами – 51 рубль.

Акция платежной системы "Мир" в столичном транспорте проходит в шестой раз, уточняет mos.ru. В этот раз она продлится с 1 марта по 30 июня 2022 года.