В США выпустили методичку по антироссийским санкциям и исключениям из них

В Соединенных Штатах нашли союзников Москвы

Минфин США представило новое руководство, цель которого – не оставить лазеек в антироссийских санкциях. Документ опубликован на сайте ведомства 2 марта.

В Вашингтоне опасаются, что у Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния РФ и других российских организаций есть в Америке лоббисты, готовые помочь избежать введенных на этой неделе "беспрецедентных запретов".

"За последние два дня Россия предприняла шаги, чтобы использовать экспортеров в качестве своих агентов и помочь им собрать ресурсы для поддержки своей валюты и финансирования своих приоритетов",

– заявили в Минфине США. В связи с этим они выпустили специальную методичку, где подчеркнули – любые действия в интересах Москвы незаконны и должны быть прекращены.

При этом в Вашингтоне подтвердили, что сотрудничество с Москвой в сфере энергетики американским гражданам и организациям не запрещено. "Компания, покупающая нефть у российской компании, сможет направить платеж через финансовое учреждение третьей страны, не находящееся под санкциями", - пояснили в США.

Ранее США, ЕС и еще ряд стран ввели санкции против России, в том числе заблокировав ЦБ РФ доступ к зарубежным активам. По словам президента США Джо Байдена, таким образом, Россия и ее руководство "изолировано" от мира. На этом фоне Евросоюз запретил завозить в Россию наличные евро.