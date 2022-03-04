В Белом доме обозначили одно условие прекращения экономической войны

Главной темой мировой повестки на сегодняшний день является специальная военная операция, которую Российская Федерация проводит на территории Украины. Главной целью этого мероприятия является защита мирных жителей донбасских республик и демилитаризация Украины. Неудивительно, что привыкший считать себя властителем мира Запад весьма негативно отреагировал на такую "самостоятельность" нашей страны. Сейчас против России ведется жесткая санкционная война.



Впрочем, сегодня, 4 марта, стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовы снять санкционные ограничения с нашей страны. С таким "сенсационным" заявлением выступила заместитель госсекретаря Америки по политическим делам Виктория Нуланд, передает телеканал RT.

Вашингтонская администрация ставит одно главное условие такой "милости" со своей стороны – Россия должна свернуть спецоперацию в Донбассе. Разумеется, для нашей страны подобного рода ультиматумы неприемлемы, однако Вашингтон не теряет надежды продавить Москву.

Также Нуланд считает, что мы должны помочь Украине отстроить разрушенные здания и "признать суверенитет и территориальную целостность этой страны", отмечает интернет-издание URA.RU.

Напомним, российская спецоперация стартовала 24 февраля. Власти нашей страны подчеркнули, что сделают все необходимое для денацификации Незалежной и установления мира в этой стране. "Утро" ведет онлайн-трансляцию событий.