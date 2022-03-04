Дефицит энергоносителей приведет промышленность ЕС в упадок

Заигравшись в антироссийские санкции, европейские лидеры нанесли такой удар по экономике своих стран, что товары из ЕС уже не смогут конкурировать с китайскими. На это указал сербский политолог Душан Пророкович.

По его мнению, страны ЕС, отказавшиеся заключить договор с "Газпромом" о поставках голубого топлива, вынуждены покупать газ на бирже, где цены меньше чем за год подскочили в 10 раз. Выросла и стоимость электроэнергии.

"Они в катастрофическом положении",

– указал Пророкович, отметив, что Сербия не входит в число этих государств, поскольку имеет с "Газпромом" прямой контракт на поставку природного газа.

Негативные последствия этой ситуации будут очень длительными. Проблема не столько в том, что население этих стран ЕС будет оплачивать разорительные счета за отопление и что убытки понесет малый бизнес. Ситуация с подорожанием и дефицитом энергоносителей отразится на промышленности, передает РЕН ТВ. В итоге просто Европа не сможет конкурировать с Китаем и Японией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотя Берлин и продолжает покупать газ, нефть и уголь у РФ, но все же он "давно готовился" к ситуации, подобной нынешней, поэтому диверсифицировал поставки и сейчас закупает энергоносители "в обход России".

Германия одной из первых поддержала введение новых антироссийских санкций после начала спецоперации по демилитаризации Украины и начала поставки Киеву летальных вооружений. Как отметили в Москве, со временем Западу придется налаживать отношения с РФ, но прежними они уже не будут.