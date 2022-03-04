Санкции против России избавили Китай от конкуренции Европы

Санкции против России избавили Китай от конкуренции Европы
Фото: imagebroker/Hans Zaglitsch/www.globallookpress.com
продолжениеСамолет с россиянами на борту задержан в Канаде
Дефицит энергоносителей приведет промышленность ЕС в упадок

Заигравшись в антироссийские санкции, европейские лидеры нанесли такой удар по экономике своих стран, что товары из ЕС уже не смогут конкурировать с китайскими. На это указал сербский политолог Душан Пророкович.

По его мнению, страны ЕС, отказавшиеся заключить договор с "Газпромом" о поставках голубого топлива, вынуждены покупать газ на бирже, где цены меньше чем за год подскочили в 10 раз. Выросла и стоимость электроэнергии.

"Они в катастрофическом положении",

– указал Пророкович, отметив, что Сербия не входит в число этих государств, поскольку имеет с "Газпромом" прямой контракт на поставку природного газа.

Негативные последствия этой ситуации будут очень длительными. Проблема не столько в том, что население этих стран ЕС будет оплачивать разорительные счета за отопление и что убытки понесет малый бизнес. Ситуация с подорожанием и дефицитом энергоносителей отразится на промышленности, передает РЕН ТВ. В итоге просто Европа не сможет конкурировать с Китаем и Японией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотя Берлин и продолжает покупать газ, нефть и уголь у РФ, но все же он "давно готовился" к ситуации, подобной нынешней, поэтому диверсифицировал поставки и сейчас закупает энергоносители "в обход России".

Германия одной из первых поддержала введение новых антироссийских санкций после начала спецоперации по демилитаризации Украины и начала поставки Киеву летальных вооружений. Как отметили в Москве, со временем Западу придется налаживать отношения с РФ, но прежними они уже не будут.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

"Как Наполеон или Гитлер": Лавров рассказал о планирующейся против России войне

Ситуация на международной арене резко обострилась

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей