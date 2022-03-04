России противостоят сразу несколько спецслужб

После начала специальной военной операции России по защите суверенных ДНР и ЛНР стало очевидно, как относится к мирному населению украинская армия. Тактика ВСУ в городах, подконтрольных властям Незалежной, демонстрирует их полное безразличие к судьбам простых граждан. Однако сегодня действия киевской администрации контролируют не просто заокеанские советники, а специалисты сразу из нескольких спецслужб. Об этом заявил американский политолог Скотт Беннет.

Эксперт из США дал интервью газете "Известия", в ходе которого раскрыл тактику западных стран по борьбе с Россией. Только в данном случае речь не идет о защите Украины. Спецслужбы действуют цинично и хладнокровно. По словам аналитика, военные специалисты дают правительству Владимира Зеленского инструкции, как помешать освобождению населенных пунктов от засевших там националистов.

"За украинской армией внимательно наблюдают Британия, США", – отметил Беннет.

Он также подчеркнул, что, кроме западных спецслужб, в Незалежной действуют специалисты израильского "Моссада". По словам политолога, все они повторяют в отношении России тактику, опробованную ранее в Ливии.

Эксперт заявил, что военным отдают приказы по расстрелу мирных жителей, которые пытаются покинуть города. Аналитик не сомневается, что действия Запада на Украине равносильны "преступлениям против человечества".

Ранее в Чехии объяснили, как "лицемерные" политики из США и Евросоюза предали Незалежную, сделав из нее врага России.