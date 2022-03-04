Между Киевом и нацбатами возникли серьезные противоречия

Украинские войска нанесли ракетный удар по штабу националистического вооруженного подразделения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщили в Народной милиции ДНР в пятницу, 4 марта.

По данным ДНР, после гибели командующего группировкой ВСУ "Восток" генерал-лейтенанта Юрия Содоля нацбаты перестали координировать свои действия с ВСУ и выполнять требования украинского военного командования. В результате служащие ВСУ ликвидировали распоясавшихся националистов:

"По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения "Азов" на юго-западе Мариуполя вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР "Точка-У". В результате были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники",

– говорится в сообщении.

Как стало известно 1 марта, что украинский генерал Содоль получил смертельные ранения в Мариуполе: его машину разбомбили боевики "Азова", решившие действовать в Донбассе без согласования с ВСУ.

Мариуполь был полностью блокирован 2 марта. В городе заминированы улицы и дома, боевики не позволяют жителям воспользоваться гуманитарными коридорами.

Накануне в Белоруссии состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Главное, о чем удалось договориться: о совместном обеспечении выхода мирных граждан из опасных районов, сообщил представитель Киева. Как это решение будет выполняться неподконтрольными ВСУ вооруженными украинскими формированиями, не уточняется.

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