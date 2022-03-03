Нацбаты Украины устроили в Мариуполе концлагерь - Басурин

Нацбаты Украины устроили в Мариуполе концлагерь - Басурин
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Военные Незалежной берут своих же гражданских в заложники, чтобы защититься от атаки ВС РФ

Украинские националистические батальоны превратили Мариуполь в концлагерь, лишив мирных жителей воды, электричества, продовольствия и не выпуская их из города. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в четверг, 3 марта.

По его словам, вооруженные националисты "Азова" и "Правого сектора*" (экстремистские организации, запрещены в РФ) фактически взяли местное население в заложники.

"Эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем",

– рассказал Басурин в эфире канала "Россия 24". Он подчеркнул, что выступающие на стороне ВСУ нацбаты не позволяют людям воспользоваться гуманитарными коридорами.

Накануне представители ДНР сообщили, что в Мариуполе националисты согнали в школу №34 около 60 человек, которые хотели эвакуироваться из города. Большая часть заложников – женщины и дети.

О том, что властям Украины выгодно большое количество жертв среди мирного населения, ранее заявил киевский политолог Глеб Ляшенко. По его мнению, именно в этом причина отказа руководства страны организовать эвакуацию граждан, проживающих в зоне риска вблизи военных объектов.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

"Их достанут и дома": Сатановский описал будущее огрызающихся на Россию англосаксов

Политолог положительно оценил дистанцирование Грузии и Молдавии от новых рестрикций в отношении Москвы

Секретный документ ВСУ стал поводом для спецоперации на Украине - генерал-майор Липовой

Кремль принял упредительные меры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей