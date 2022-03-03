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Украинские националистические батальоны превратили Мариуполь в концлагерь, лишив мирных жителей воды, электричества, продовольствия и не выпуская их из города. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в четверг, 3 марта.
По его словам, вооруженные националисты "Азова" и "Правого сектора*" (экстремистские организации, запрещены в РФ) фактически взяли местное население в заложники.
"Эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем",
– рассказал Басурин в эфире канала "Россия 24". Он подчеркнул, что выступающие на стороне ВСУ нацбаты не позволяют людям воспользоваться гуманитарными коридорами.
Накануне представители ДНР сообщили, что в Мариуполе националисты согнали в школу №34 около 60 человек, которые хотели эвакуироваться из города. Большая часть заложников – женщины и дети.
О том, что властям Украины выгодно большое количество жертв среди мирного населения, ранее заявил киевский политолог Глеб Ляшенко. По его мнению, именно в этом причина отказа руководства страны организовать эвакуацию граждан, проживающих в зоне риска вблизи военных объектов.
* Организация запрещена на территории РФ
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