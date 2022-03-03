Зрителям показали страшные кадры убитых мирных жителей

Похоже, у жителей западных стран начинают открываться глаза и они постепенно узнают всю правду о зверствах украинских националистов против мирных жителей теперь уже независимых ДНР и ЛНР. По крайней мере, некоторые наши зарубежные коллеги прикладывают для этого максимум усилий. Так, французские телеведущие оказались шокированы сенсационными кадрами журналистки Анн-Лор Боннель, снятыми в Донбассе.

Фрагмент прямого эфира на телеканале CNews опубликован в телеграмм-канале "Пул №3". Смелая и честная журналистка на всю страну продемонстрировала снимки, на которых запечатлены мирные жители Донбасса, убитые, по ее словам, украинскими военными. Женщина обещала предъявить все доказательства после возвращения во Францию.

Она подчеркнула, что каждый день фиксирует действия ВСУ и подтвердила, что обстрелы ДНР и ЛНР продолжаются вот уже восемь лет. В прямом эфире были показаны кадры разрушенных строений. Журналистка обвинила в этих преступлениях киевскую администрацию и буквально повергла в шок своих французских коллег, которым пришлось несколько раз переспросить, кого она имеет в виду.

"Население Донбасса было под прицелом своего же правительства", – заявила Боннель.

По ее оценкам, в ДНР и ЛНР погибли уже порядка 13 тысяч граждан. Журналистка весьма удивлена, что эти факты на Западе замалчивали и, напротив, вспомнили про Украину, только когда Россия начала спецоперацию по защите жителей Донбасса.

Ранее на французском ТВ украинка по имени Виктория разоблачила все фейки западных стран о главе Незалежной Владимире Зеленском.