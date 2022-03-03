Глава Незалежной сделал воинствующее заявление на фоне опоздания украинской делегации на переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение в своих соцсетях. Он заявил, что украинцы не сдадутся и не испугаются. Тем более что им на помощь спешат наемники из разных стран.

По словам Зеленского, "защищать свободу" Украины готовы 16 тысяч легионеров, первые из которых уже вот-вот бросятся в бой.

"Украина уже встречает иностранных добровольцев",

– сообщил Зеленский 3 марта. Он также отметил, что западные страны ежедневно поставляют на Украину вооружение.

Так что, по его словам, победа будет за Киевом, а Москве придется дорого расплачиваться за свою спецоперацию.

"Учите слова репарация и контрибуция",

– обратился глава Незалежной к РФ.



Угрозы Зеленского появились в Сети на фоне задержки с мирными переговорами РФ и Украины. Встреча делегаций должна была состояться накануне, представители Москвы вовремя прибыли в Беловежскую пущу. Но затем из Киева сообщили, что опоздают, так как поздно выехали. Потом представители Украины заявили, что изменили место встречи.

Причину такого отношения к мирному процессу объяснил киевский политолог Олег Ляшенко. Зеленскому нужно затянуть конфликт и дождаться большого количества жертв среди мирного населения, чтобы было с чем обращаться за новой помощью к Западу.

По последним данным, переговоры все-таки должны пройти 3 марта. Ориентировочное время начала встречи – 15:00, передает РИА "Новости" слова главы российской делегации Владимира Мединского.

