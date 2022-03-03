"Шакалы": сбылось страшное предсказание Задорнова об Украине

"Шакалы": сбылось страшное предсказание Задорнова об Украине
Михаил Задорнов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеПолковник предупредил о гибели украинцев с "коктейлями Молотова"
Писатель раскрыл всю правду о националистах

Выдающийся российский сатирик Михаил Задорнов под закат жизни очень много рассуждал об истории, философии и политике. Он еще восемь лет назад, когда на Украине только зрела война против мирных жителей Донбасса, предсказал, чем обернутся все эти события.

Увы, страшное предсказание легендарного юмориста оказалось трагической реальностью. А ведь в 2014 году трудно было себе представить, что безрассудное поведение киевской администрации обернется таким уровнем преступлений против граждан ДНР и ЛНР, что России придется признать их независимость, а также начать специальную военную операцию по защите мирного населения от некогда своих же властей и армии.

Фрагмент речи Задорнова опубликовал ютуб-канал "Красное радио". В эфире от 2014 года Задорнов рассказывает, как будут действовать члены украинского националистического подразделения "Правый сектор*".

Писатель подчеркивал, что радикалы по своей сути являются бандеровцами, действуют исподтишка, заранее не предупреждая о нападении. По словам сатирика, члены "Правого сектора*" являются карателями, а не воинами.

"Они шакалы", – предупреждал Задорнов.

Кроме того, он был уверен, что украинские националисты предают славянские народы. По мнению философа, они действуют совместно с "партнерами". Вероятно, Задорнов имел в виду заокеанских советников киевской администрации.

Ранее на французском ТВ раскрыли всю правду о войне Украины против Донбасса.

*организация запрещена в России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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