Полковник предупредил о гибели украинцев с "коктейлями Молотова"

Полковник предупредил о гибели украинцев с "коктейлями Молотова"
Фото: David Speier/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Агитировать мирных граждан оказывать сопротивление армии - это призывать их к самоубийству

Военные ВСУ, которые втягивают в противостояние с российской армией гражданское население Украины, совершают преступление, потому что судьба людей в этом случае предрешена – они погибнут. На это указал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.

По его мнению, командование и гражданские власти Украины устраивают провокации, цель которых – массовая гибель мирного населения и разжигание ненависти к России. К примеру, людей агитируют забрасывать колонны российской военной техники "коктейлями Молотова" и прятаться за заградительными кордонами из автомобильных шин.

"Баррикады из шин – это 1-2-3 выстрела танковой пушки. И все, там лежат трупы. И те, которые их призывают, об этом не думают",

– пояснил полковник в эфире PolitWera.

Он призвал население не поддаваться на провокации и не брать в руки оружие: "Не надо лезть на военного с ружьем. Ты-то гарантированно погибаешь в таком случае, и никакого толку от этого не будет", - предупредил Трухан.

Он также призвал украинских чиновников думать, в первую очередь, о людях. К примеру, в Борисполе решили заминировать все подряд – дескать, чтобы подрывались военнослужащие РФ. Но на деле начинаются жертвы среди мирного населения, которое остается в городе.

"Не втягивайте мирняк в это дело", – рекомендовал полковник.

Ранее обозреватель из Киева обратил внимание, что местные власти отказались организовать эвакуацию населения даже когда Минобороны РФ прямо предупредило, по каким объектам собирается нанести удар. При этом, судя по заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, руководство Незалежной не настроено предпринимать усилия для прекращения боевых действий.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. Последние события – в онлайн-трансляции "Утра".

Источник: PolitWera ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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