Вопреки несговорчивости Украины: назначено новое время переговоров Москва-Киев

Вопреки несговорчивости Украины: назначено новое время переговоров Москва-Киев
Фото: Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Стороны встретятся на территории Белоруссии

Российские политики приложили максимум усилий, чтобы второй раунд переговоров с Украиной сегодня, 3 марта, все-таки состоялся. Представители Незалежной, напротив, делали все возможное, чтобы торпедировать диалог с нашей страной.

Киев долго выпендривался, пытаясь поменять заранее оговоренные условия, но в конце концов пришел к компромиссу с Москвой. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский озвучил точное время встречи.

По словам политика, переговоры начнутся в четверг в 15:00. Долгое время украинская сторона не могла определиться с местом встречи. Изначально планировалось провести заседание в Беловежской Пуще. Мединский отметил, что диалог пройдет в любом случае на территории Брестской области Белоруссии.

В ситуацию даже пришлось вмешаться официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Она заявила, что киевская администрация ищет для себя более комфортное место встречи, в то время как на Украине "люди гибнут".

"Украинская сторона уже в Польше, но противится тому, чтобы переговоры с РФ были в Беловежской пуще", – подтвердила дипломат. 

Сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что мирные договоренности Москвы и Киева обязательно должны предусматривать пункт об уничтожении угрожающих нашей стране вооружений. Его слова приводит РИА Новости. Также глава МИД выразил уверенность, что встреча сегодня все-таки состоится.

Кроме того, Мединский озвучил три блока предложений, которые российская сторона планирует выдвинуть украинской делегации. По словам политика, речь идет о военно-технической, гуманитарно-международной и политической сферы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что место встречи имеет вторичное значение. По словам пресс-секретаря президента, важен сам факт переговоров России и Украины.

Напомним, что первая встреча делегаций прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. А пока стороны обсуждают условия прекращения огня, Запад продолжает оказывать давление на нашу страну.

Источник: MK.RU ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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