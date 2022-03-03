Запад негодует, что РФ вышла за установленные им границы

Военная спецоперация России на Украине – это прорыв к своим, а не захват территории. На это указал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, Россию пытались окружить забором, отрезав от единомышленников, но она сломала эти планы. В итоге Запад негодует, что Москва вышла за установленные им границы.

"Происходящее сегодня на Украине – это выход России за пределы уготованного ей Западом геополитического загона",

– пояснил сенатор. Он обратил внимание, как США тщательно охраняют свою территорию от проникновения туда – физического или виртуального – внешних сил. При этом сами американцы легко "выходят за пределы своих границ и вторгаются в суверенитет других государств, полагая, что весь мир принадлежит им", приводит РИА "Новости" мнение сенатора.

Ситуация с Украиной это только подтвердила. Так называемые "правила свободной торговли" оказались легко отменяемыми, а "демократические СМИ" – обычными манипуляторами, действующими в интересах Запада.

Ранее РФ объявила о спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, особо подчеркнув, что речь не идет об оккупации. Но страны Запада тут же стали наращивать поставки вооружения Киеву и поддерживать националистические выходки местных властей и ВСУ. В результате операция затягивается, от чего страдают, в первую очередь, мирные жители.

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