Жертвы Вашингтона в Ливии и Киева в Донбассе почему-то не заинтересовали западные СМИ

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров дал в четверг, 3 марта, пресс-конференцию, на которую пригласили как российских, так и иностранных журналистов. Последние периодически забывались и нагло переходили на личности.

Так, британская журналистка захотела узнать в главы МИД РФ, как "он спит по ночам, когда погибают дети" на Украине. Лавров в ответ уточнил, почему она и ее коллеги молчали, когда ВСУ убивали детей Донбасса.

"Наверное, совесть-то есть у любого журналиста (…) Хочу, чтобы вы помнили, как вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин, стариков убивали тысячами на Донбассе. Убивал украинский режим",

– напомнил Лавров. Он отметил, что прекрасно понимает, что представителям западных СМИ требуется устроить ток-шоу и что освещать все события на Украине и эту пресс-конференцию они будут в своих интересах. Но тем, у кого есть совесть, он рекомендовал зайти на сайт МИД РФ, где выложены факты о преступлениях киевского режима против ЛНР и ДНР. А заодно вспомнить сотнях тысяч мирных жителей Ирака и Ливии, которые стали жертвами атаки США и их союзников.

Ранее Лавров сравнил США Наполеоном и Гитлером, которым удалось подчинить себе Европу. В Москве считают, что отношения РФ и Запада со временем выберутся из хаоса, но предупреждают, что прежними уже не будут.