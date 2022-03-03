Ситуация на международной арене резко обострилась

Обстановка в мировом пространстве с каждым днем накаляется все сильнее. После того, как Российская Федерация выступила с решительным шагом и встала на защиту донбасских республик, градус напряженности резко повысился. Сегодня, 3 марта, руководитель главного российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прямо заявил, что сейчас против России вынашиваются планы войны.



Шеф российской дипломатии резко высказался о Соединенных Штатах Америки. Лавров подчеркнул, что почувствовавшая себя гегемоном страна сейчас фактически "подчинила себе всю Европу, как в свое время Наполеон или Гитлер".

Глава российского МИД также напомнил, что наша страна никогда не действует по принципу "эскалация ради эскалации". При этом Североатлантический альянс, а также представители киевского режима постоянно ведут разговоры о возможности развязывания ядерной войны. Лавров призвал внимательно относиться к подобного рода заявлениям.

Кроме того, шеф российской дипломатии пояснил, зачем тема ядерной войны так активно муссируется в прессе. Подобные кривотолки нужны западной коалиции для того, чтобы поддерживать русофобию и вызывать ненависть к нашей стране среди простых жителей Европы и США.