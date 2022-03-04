Американский сенатор сделал хамское заявление о Путине

С началом специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса негативное отношение к России в США резко повысилось. Зашкаливающий уровень американской русофобии констатировал руководитель дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Важно отметить, что дурной пример населению подают ими же избранные политики, которые, кажется, абсолютно не понимают сути тиражируемых США демократических ценностей. Так, сенатор от республиканской партии Линдси Грэм уже опустился до совершенно недипломатических заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина.

Посольство РФ, конечно же, потребовало объяснений откровенно хамской риторики, но факт негативного отношения к нашей стране остается фактом.

"Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает", – заявил Антонов.

Наши дипломаты уверены, что слова сенатора имеют преступный характер и требуют от американских властей осудить его риторику. Посол подчеркнул, что фактически Грэм допустил призывы к международному терроризму, причем это является для США способом достижения своих целей.

Речь идет о требовании сенатора "убрать парня". Политик намекнул на президента России. Причем, он не постеснялся заняться поисками российского "Брута" у себя в социальных сетях.

Ранее жители Сербии поддержали Россию в противостоянии с западными странами.