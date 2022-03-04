Болельщики заглушили гимн Евролиги

После признания независимости ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса западные страны начали оказывать давление на Россию. В непростых международных условиях рядом с нашей страной встала Сербия. Президент Александр Вучич отказался поддержать антироссийские санкции. Важно отметить, что позицию главы государства разделяют и простые граждане.

Так, сербские баскетбольные фанаты тоже решили выразить поддержку нашей стране. Во время очередного матча Евролиги они хором проскандировали патриотический лозунг о братских отношениях двух народов. Фанаты даже смогли перекричать гимн турнира. Все-таки верно говорят, что голос правды нельзя заглушить.

"Русские и сербы – братья навек!" – кричали болельщики.

Важно отметить, что нынешний курс Белграда обусловлен историческими событиями. Сербы никогда не забывали, как Вашингтон и его европейские союзники отделили военным путем Косово, независимость которого Москва не признает.

Сербия и сама до недавнего времени находилась под санкционным давлением Запада, однако всегда получала поддержку от России. Ранее об этом говорил Вучич. Граждане этой страны отдают дань истории, поэтому считают Крым нашей суверенной территорией, а Косово – своей.

Ранее американский политолог заявил, что западные спецслужбы на Украине совершают преступления против мирных граждан.