В США увидели новые возможности сдерживания России

В США увидели новые возможности сдерживания России
Фото: Petra Wallner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеПоследствия вступления Финляндии в НАТО оценил эксперт
Вашингтон намерен усилить конфронтацию Запада с Москвой

Блоку НАТО нужно думать не о сотрудничестве с Россией в плане безопасности, а о ее сдерживании. На этом настаивают аналитики Исследовательской службы конгресса США. Они представили сенаторам доклад, в котором предлагается пересмотреть прежние планы в отношении РФ.

Летом 2022 г. НАТО собирается принять новую стратегическую концепцию. По мнению американских аналитиков, это самое подходящее время, чтобы изменить политику по России. Но Вашингтон должен подтолкнуть к этому Брюссель.

"Американские политики могут рассмотреть возможность активного продвижения нового подхода НАТО в отношении России – с упором не на сотрудничество, а на оборону и сдерживание",

– приводит RT выдержку из документа.

Предлагается, в частности, подумать о размещение американского вооруженного контингента в Европе, об обязательствах перед Украиной и Грузией. Прежнюю готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями и ядерной политика альянса также предлагается подвергнуть ревизии.

Ранее американский военный эксперт Дугласом Макгрегор заявил, что происходящие на Украине события возникли из-за того, что последние 15 лет Запад во главе с Вашингтоном игнорировал предупреждения Москвы и игнорировал ее озабоченности в сфере безопасности.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее цель – демилитаризация и денацификация Незалежной, а также закрепление ее внеблокового статуса. Последние новости по ситуации – в онлайн-трансляции "Утра".

Источник: RT ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Отменят уголовное наказание: Россия придумала новый план против западных компаний

Пока проект находится на стадии обсуждения

Германия планирует спихнуть Украине вышедшее из строя вооружение - Der Spiegel

Берлин хочет передать Киеву ПЗРК "Стрела"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей