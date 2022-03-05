Вашингтон намерен усилить конфронтацию Запада с Москвой

Блоку НАТО нужно думать не о сотрудничестве с Россией в плане безопасности, а о ее сдерживании. На этом настаивают аналитики Исследовательской службы конгресса США. Они представили сенаторам доклад, в котором предлагается пересмотреть прежние планы в отношении РФ.

Летом 2022 г. НАТО собирается принять новую стратегическую концепцию. По мнению американских аналитиков, это самое подходящее время, чтобы изменить политику по России. Но Вашингтон должен подтолкнуть к этому Брюссель.

"Американские политики могут рассмотреть возможность активного продвижения нового подхода НАТО в отношении России – с упором не на сотрудничество, а на оборону и сдерживание",

– приводит RT выдержку из документа.

Предлагается, в частности, подумать о размещение американского вооруженного контингента в Европе, об обязательствах перед Украиной и Грузией. Прежнюю готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями и ядерной политика альянса также предлагается подвергнуть ревизии.

Ранее американский военный эксперт Дугласом Макгрегор заявил, что происходящие на Украине события возникли из-за того, что последние 15 лет Запад во главе с Вашингтоном игнорировал предупреждения Москвы и игнорировал ее озабоченности в сфере безопасности.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее цель – демилитаризация и денацификация Незалежной, а также закрепление ее внеблокового статуса. Последние новости по ситуации – в онлайн-трансляции "Утра".