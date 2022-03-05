Американский полковник назвал Зеленского марионеткой

Эксперты со всего мира пристально наблюдают за действиями Армии России в рамках специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор даже заявил о деликатных действиях нашей страны на территории Украины.

Военный аналитик дал интервью телеканалу FOX – его расшифровку приводит телеграмм-канал "Пул №3". По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой. Если бы он изначально принял условия нашей страны о нейтральном статусе, то противостояние могло закончиться еще несколько дней назад, уверен полковник.

По его мнению, российские войска успешно разгоняют неонацисткие подразделения на Украине. В этой связи, он пришел к выводу, что спецоперация закончится в ближайшее время. По данным телеканала "360", американский полковник отметил, что столкновения прекратятся через десять дней.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что нейтральный статус Незалежной имел бы положительное значение как для России, так и для западных стран. Он также обратил внимание, что сегодня Незалежная распространяет ложь о ходе спецоперации.

Ранее американский предприниматель Илон Маск отказался блокировать российские СМИ по требованию властей.