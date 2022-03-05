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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова разоблачила ложь главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который обвинил своего коллегу Сергея Лаврова в распространении дезинформации о желании Киева владеть ядерным оружием.
Дипломат остояла честь министра иностранных дел России. Она привела конкретные цитаты нескольких украинских политиков, которые доказывают верность суждений Москвы о стремлении соседней страны восстановить свой ядерный потенциал.
"Какие же оборотни!", – заявила Захарова.
Первая цитата, опубликованная пресс-секретарем МИД РФ, была озвучена секретарем СНБО Незалежной Александром Турчиновым в 2018 году. Тогда чиновник подчеркнул, что отказ от ядерного вооружения было ошибкой.
В прошлом году глава парламентской фракции партии Владимира Зеленского повторил эту же риторику. Давид Арахамия заявил, что с Киевом говорили бы иначе, если бы он обладал ядерным арсеналом.
Наконец, сам глава государства в 2022 году поставил под сомнение документ международного права -Будапештский меморандум, в рамках которого после распада Советского Союза Украина отказалась от ядерного оружия. 19 февраля Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины.
Примечательно, что спецоперация России по защите независимых ДНР и ЛНР началась из-за того, что сам Киев отказался давать Москве гарантии безопасности. Кстати, в США уже спрогнозировали сроки окончания конфликта.
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