"Оборотни": Захарова доказала желание Украины завладеть ядерным оружием

"Оборотни": Захарова доказала желание Украины завладеть ядерным оружием
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
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Дипломат заступилась за Лаврова

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова разоблачила ложь главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который обвинил своего коллегу Сергея Лаврова в распространении дезинформации о желании Киева владеть ядерным оружием.

Дипломат остояла честь министра иностранных дел России. Она привела конкретные цитаты нескольких украинских политиков, которые доказывают верность суждений Москвы о стремлении соседней страны восстановить свой ядерный потенциал.

"Какие же оборотни!", – заявила Захарова.

Первая цитата, опубликованная пресс-секретарем МИД РФ, была озвучена секретарем СНБО Незалежной Александром Турчиновым в 2018 году. Тогда чиновник подчеркнул, что отказ от ядерного вооружения было ошибкой.

В прошлом году глава парламентской фракции партии Владимира Зеленского повторил эту же риторику. Давид Арахамия заявил, что с Киевом говорили бы иначе, если бы он обладал ядерным арсеналом.

Наконец, сам глава государства в 2022 году поставил под сомнение документ международного права -Будапештский меморандум, в рамках которого после распада Советского Союза Украина отказалась от ядерного оружия. 19 февраля Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины.

Примечательно, что спецоперация России по защите независимых ДНР и ЛНР началась из-за того, что сам Киев отказался давать Москве гарантии безопасности. Кстати, в США уже спрогнозировали сроки окончания конфликта. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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