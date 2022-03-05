"Остался один на один": Зеленский обиделся на США, НАТО и ЕС

"Остался один на один": Зеленский обиделся на США, НАТО и ЕС
Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Президент Украины пытается переложить отвественность на Запад

Еще до начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса глава Незалежной Владимир Зеленский постоянно критиковал НАТО и Евросоюз, он также выражал недовольство политикой США в отношении его страны. А сейчас политик стремится и вовсе переложить отвественность на конфликтную ситуацию на своих как бы союзников. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин.

В интервью телеканалу "360" он отметил, что президент Украины является марионеткой, действующей по указке советников. Возможно, именно сейчас Зеленский осознал, что все это время его подталкивали к противостоянию с нашей страной. По словам эксперта, именно в этом политик сегодня обвиняет Вашингтон и Брюссель.

Фактически глава государства стал заложником обстоятельств, считает аналитик, поэтому он стремится переложить вину за ситуацию в стране на своих западных партнеров, которые бросили Незалежную.

"Он понял, что остался один на один, никто его поддерживать не собирается", – уверен Кошкин.

Кроме того, политолог отказался прогнозировать сроки окончания спецоперации. Он заявил, что сигналом для России станет готовность неонацистов сложить оружие. Также, по его словам, Украина сегодня распространяет военную пропаганду по указке заокеанских советников, которые стремятся ослабить Россию в информационном поле и затянуть кризисную ситуацию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разоблачила ложь украинских политиков о нежелании владеть ядерным оружием.

Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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