Киев не показывает заинтересованности в урегулировании ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский пытается стравить Россию и НАТО. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу, 5 марта.

Ранее Зеленский в очередной раз упрекнул западных лидеров, что они отказываются установить беспилотную зону над Украиной, хотя и в НАТО, и в США до этого понятно объяснили: такие действия чреваты вооруженным столкновением с Россией, а значит, Третьей мировой войной.

"Если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит, он все-таки надеялся на (…) вовлечение НАТО во всю эту историю. Получается, он все-таки стремится спровоцировать конфликт",

– отметил Лавров. По его мнению, есть и другие признаки незаинтересованности Зеленского в урегулировании ситуации путем переговоров. Мало того, что президент Украины постоянно делает озлобленные заявления на фоне попыток наладить мирный процесс, так еще и к встречам делегаций в Киеве относятся с явным пренебрежением.

"Украинская делегация постоянно придумывает какие-то предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи. Задерживаются, переносят согласованные сроки",

– сказал Лавров, отметив, что дата третьего раунда переговоров до сих пор так и не установлена – от Киева нет сигналов.

На текущей неделе представители РФ и Украины встречались дважды. По итогам второго раунда удалось договориться о создании гуманитарных коридоров. Один из таких коридоров должен был открыться 5 марта в Мариуполе. Однако спустя несколько часов после объявления режима тишины стало понятно: жителей не собираются выпускать из города. Вооруженные украинские формирования использовали это время для перегруппировки, да еще и взорвали там многоквартирный жилой дом.