Идеологически жителей Незалежной начали обрабатывать еще с 1991-го

Некоторые граждане Незалежной, кому удалось изрядно "промыть" мозги, глубоко уверены, что президент РФ Владимир Путин "вторгся" на Украину задолго до 2014 г., когда в соборной произошел госпереворот. С таким мнением выступил политолог Александр Камкин, рассуждая о том, как зомбировали его родных в Киеве.

По его словам, мощные русофобские тенденции начали развиваться в неньке во времена Майдана 2004 года, который привел к власти третьего президента страны Виктора Ющенко. Тогда Камкину позвонила из Киева возмущенная сестра и заявила, что Путин якобы прислал "свой спецназ, чтобы убивать безоружных украинцев". И было это за 10 лет до приснопамятной "революции гидности", подчеркнул эксперт.

"Я как человек, любящий юмор, ответил: "Конечно, прислал. И семерых самураев, и 26 бакинских комиссаров, а возглавляет все это Пугачев верхом на Годзилле…". С тех пор мы с ней не общаемся – я оскорбил ее высокие патриотические чувства", – сообщил "ЦарьГраду" политолог.

Он считает, что мозги "промывать" украинцам начали практически с 1991 года, со времен обретения "незалежности". С тех пор в Киеве и других городах соборной "высаживались десанты" идеологических и биологических наследников бандеровцев и шухевичей 1940-1950 годов, пояснил Камкин.

Напомним, с 24 февраля 2022 г. ВС России по просьбе и для защиты ДНР и ЛНР проводят на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации киевского режима. На сегодняшний день освобождена большая часть Донбасса в границах 2014 года. Взятые в кольцо бойцы ВСУ и нацбатов в Мариуполе пока отказываются выпускать мирное население из второго по величине города Донецкой народной республики.

