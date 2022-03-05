Бойцы ДНР установили причину "тупости, слабоумия и отваги" украинских националистов

Военнослужащие армии ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков для националистов, передает РИА "Новости" в субботу, 5 марта.

В частности, нарколабораторию нашли в освобожденном поселке Сопино, где располагались базы запрещенного в России эстремистского, а теперь уже можно говорить и террористического формирования "Правый сектор*".

"Лаборатория по производству веществ под Мариуполем, здесь стояли нацисты. В соседнем освобожденном селе найдена точно такая же. Даже руками это трогать не охота: какие-то шприцы, колбы, какие-то порошки, препараты, здесь вот целый какой-то производственный маленький комплекс", – передает корреспондент агентства.

По словам бойца ДНР, эти наркотические вещества – "причина тупости, слабоумия и отваги" украинских неонацистов.

В соцсети появился видеоролик, на котором предположительно запечатлены то ли представители нацбата, то ли ВСУ, находящиеся явно в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков. В частности, материал опубликовало на своей странице в телеграм-канале издание "Украина.ру" под заголовком "Кажется, доблестным бойцам ВСУ как-то нехорошо".

Также ранее сегодня военнослужащие ДНР показали кадры из подпольной мастерской радикалов, где повсюду разбросаны боеприпасы и символы "правосеков". Здесь националисты делали бомбы, которые прятали в обычные предметы, в том числе в игрушки.

Напомним, на днях в каком-то непотребном виде появился на публике и сам верховный главнокомандующий армией Незалежной, президент страны Владимир Зеленский. У лидера нации на пресс-конференции заплетался язык, у него был замутненный взгляд и он долго не мог осознать некоторые вопросы. Это заставило специалистов задуматься о здоровье экс-комика.

