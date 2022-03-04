Верховный главнокомандующий Незалежной может принимать как алкоголь, так и седативные препараты

Появление накануне президента Украины Владимира Зеленского перед журналистами в довольно неприглядном виде для верховного главнокомандующего – с заплетающимся языком, мутными глазами и "зависающей" реакцией – можно объяснить употреблением алкоголя или каких-либо наркотических средств. К такому выводу пришел врач-нарколог, психотерапевт Василий Шуров.

"Мы видим очень странное поведение. Это может быть алкогольное опьянение, наркотическое, прием определенных препаратов успокоительных, транквилизаторов или седативных. Да, это похоже на наркотическую интоксикацию, потому что человек не оценивает себя адекватно", – цитирует специалиста телеграм-канал SHOT.

По его словам, пан Зеленский вчера на пресс-конференции выглядел очень плохо, говорил с задержкой, забывал слова и позволил себе перейти на сленг.

"Это классика ситуации, когда человек либо употребил наркотик седативного ряда – и он, что называется, залипает, его расслабило, и сложно сконцентрироваться на разговоре. Либо после того, как психостимулятор перестал работать, количество нейромедиаторов резко упало, тогда тоже тяжело поддерживать нужный уровень активности", – пояснил происходящее с украинским лидером врач.

Шуров отметил, что у пана Зеленского были проблемы с пониманием того, о чем его спрашивали журналисты, и он предпринимал усилия, чтобы осознать это. А ведь еще необходимо было отвечать на вопросы. В результате у президента не оказалось внятных ответов, зато появился "какой-то сленг обиженного мальчика".

Добавим, вчера Владимир Александрович то лепетал что-то нечленораздельное, то переходил на крик, а то и вовсе смотрел на представителей СМИ застывшим взглядом. При этом до сих пор неизвестно, где конкретно находится лидер нации – в медиа гуляет информация, что экс-комика могли вывезти в Польшу.

