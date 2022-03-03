"Водка с кокаином": Зеленский с заплетающимся языком дал интервью - видео

"Водка с кокаином": Зеленский с заплетающимся языком дал интервью - видео
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Лидер Незалежной вспомнил русский и пожаловался на то, что не может понять, чего от него хочет Россия

Президент Украины Владимир Зеленский в странном виде дал очередное интервью из бункера и заставил общественность задуматься о состоянии его здоровья. В соцсетях появилось видео с экс-комиком, на котором он с заплетающимся языком, с серым лицом и крайне потрепанным видом пытается разобраться, что Россия хочет от него.

В частности, лидер нации опустился до совсем детсадовской риторики.

"Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" – обратился он к президенту РФ Владимиру Путину.


"Зеленский оооочень странно вел себя на новой пресс-конференции. Этот человек, напомним, отдает приказы не выпускать мирное население из городов", – пишет телеграм-канал Readovka.


Авторы аккаунта отмечают, что верховный главнокомандующий украинской армией ведет себя явно неадекватно, выглядит совсем плохо. При этом Владимир Александрович отказывается принимать условия Москвы, уводя все в размышления о том, что он не понимает, чего от него хочет Россия.

"Про гуманитарную катастрофу, которую устраивает в украинских городах ВСУ, он не сказал ни слова", – подчеркивается в сообщении.

"Ой-ой. Кажется, президент Зеленский снимает стресс "балтийским чаем" (водка с кокаином). По-крайней мере, дерганая мимика и заплетающийся язык свидетельствует об этом", – указывает "Украина.ру".

"Зеленский совсем плох. Видимо даже отъезд из Киева ему не помог морально овладеть собой", – прокомментировали жалкое зрелище на площадке "ПУТИН в Telegram".

"Да он бухой", – констатировал Андрей Бочаров на своей странице "Перевел и озвучил".

Напомним, сейчас в Брестской области Белоруссии проходит второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Ранее президент Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном однозначно дал понять, что ВС РФ несмотря на переговорный процесс завершат поставленную им задачу по демилитаризации и денацификации Незалежной и защите суверенитета ДНР и ЛНР.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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