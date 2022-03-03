"А я что, первый пришел?": соратник Зеленского оконфузился на переговорах

"А я что, первый пришел?": соратник Зеленского оконфузился на переговорах
Фото: Belarusian Foreign Ministry / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Депутат Рады снова пришел в бейсболке и в одежде цвета милитари

Член украинской делегации Давид Арахамия, который является руководителем пропрезидентской франкции "Слуга народа" в Верховной раде, сегодня перед переговорами в Брестской области Белоруссии опростоволосился. На это обратила внимание журналист Ольга Скабеева в своем телеграм-канале, опубликовав видео конфуза украинского депутата.

Политик вошел в зал переговоров в полном одиночестве, в то время, как там посланцев президента соборной Владимира Зеленского уже ждала российская делегация в полном составе.

"А я что, первый пришел?" – пробубнил с улыбкой пан Арахамия.

Как отметила Скабеева, произошел фальстарт.

"Давид Арахамия, который прибыл на этот раз в стиле милитари, пришел на переговоры с Россией один! Ушел. И вернулся с компанией", – написала ведущая "60 минут".


Напомним, на первом раунде переговоров соратник Зеленского также пришел в бейсболке, только другого цвета, и в футболке с короткими рукавами. Тогда пан Арахамия демонстративно держал руки в карманах. Однако сегодня все участники переговорного процесса даже пожали друг другу руки, чем удивили всех присутствовавших журналистов.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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