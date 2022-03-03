Главе Незалежной абсолютно нечем торговаться с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский оказался не в состоянии адекватно оценить уровень надвигающейся на страну катастрофы. Сегодня экс-комику абсолютно нечего предложить на переговорах с Россией и придется Киеву выполнять все поставленные Москвой условия. Об этом заявил бывший министр внутренних дел Незалежной Виталий Захарченко.



По его словам, Владимир Александрович надеется на то, что на переговорах ему удастся подписать перемирие с Россией, чтобы тут же потребовать от европейцев включить Украину в состав ЕС по ускоренной процедуре за несколько месяцев, передает телеканал "360".

"Из утечек из офиса президента он уже согласен признать российским Крым и независимость ЛНР и ДНР, правда в границах, оторые были на 24 февраля (начало спецоперации ВС РФ – ред.)", – сказал эксперт.

Захарченко считает, что до пана Зеленского скоро дойдет осознание, что ему нечем торговаться с Москвой, а объявленная Кремлем демилитаризация и денацификация Украины неизбежна.

Напомним, в эти минуты в Брестской области Белоруссии проходит второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Примечательная деталь – все участники процесса пожали друг другу руки и даже улыбались. Напомним, Россия официально в Незалежной признана "страной-агрессором".

Ранее в четверг, 3 марта, президент РФ Владимир Путин в разговоре с французским коллегой заявил, что спецоперации Москвы по защите ДНР и ДНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины будет завершена при любых обстоятельствах.

