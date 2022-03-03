Путин поспорил с Макроном о нацизме на Украине

Путин поспорил с Макроном о нацизме на Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Глава РФ указал визави о том, что за 7 лет ни Запад, ни конкретно Франция ничего не делали, чтобы заставить Киев выполнять Минские соглашения

Президент России Владимир Путин в сегодняшнем телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном не согласился со словами лидера Пятой Республики, назвавшего "ложью" то, что Москва на Украине ведет борьбу с нацизмом. О беседе глав двух государств сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 3 марта.

Владимир Владимирович дал своему визави аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике нынешнего Киева.

Путин отметил, что ходе спецоперации ВС РФ намерены продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками нацбатальонов.

Кроме того, он обратил внимание Макрона, что в его обращении нет ни слова о работе с украинскими властями по Минским соглашениям в течение 7 лет, замалчивается многолетний геноцид в отношении населения Донбасса. Страны Запада, включая Францию абсолютно ничего не сделали, чтобы заставить киевский режим выполнять минские договоренности.

Также верховный главнокомандующий подробно изложил Макрону российские условия на переговорах с представителями Незалежной: в первую очередь демилитаризация и нейтральный статус Украины, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России.

Путин подчеркнул, что попытки украинского руководства выиграть время путем затягивания переговорного процесса приведут лишь к появлению новых требований к Киеву.

Глава РФ призвал Макрона подключиться к обеспечению безопасной эвакуации с Украины иностранных граждан, указав, что в ходе идущей строго по плану спецоперации ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирного населения Донбасса и Украины. По его словам, российские военные не наносят ракетные удары по гражданским объектам украинских городов, а все подобные утверждения со стороны западных медиа являются дезинформацией.

Задачи специальной военной операции Москвы в любом случае будут выполнены, как намечено, подытожил Путин.

Отметим, Макрон в последние месяцы пытается играть роль миротворца, поскольку у него важные политические события намечаются внутри страны и он надеется набрать голоса у своих избирателей. Завтра лидер Франции планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок, сообщает телеканал "Мир 24".

Источник: Сайт президента России ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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