Росгвардейцы из Чечни разгромили батальон украинских националистов

Росгвардейцы из Чечни разгромили батальон украинских националистов
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Кадыров назначил денежную награду за каждого последователя бандеровщины

Чеченские спецназовцы, входящие в группировку ВС РФ, проводящую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, успешно громят поклонников бандер и шухевичей в Незалежной. Сегодня бойцы 249-го отдельного специального моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии РФ ликвидировали целый батальон националистов. Об этом сообщил командир спецназа Хусейн Межидов.

Он записал видеоролик, опубликованный в телеграм-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

"Свыше 2500 бандеровцев за час-два сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база", – сказал Межидов, не уточнив локацию хода боя.

На территории данной базы украинские бойцы оставили огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции и бронетехники, среди которой семь танков, 12 БТР, ТИГРы, артиллерийские установки.


В свою очередь, Кадыров назначил денежную награду "за головы командиров украинских националистов".

"Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по $500 тыс за голову каждого командира", – написал глава республики в Сети.

Кроме того, он обратился к руководству СБУ и ВСУ и призвал их перестать бояться националистов и вместе с российскими военными, наконец, "вышвырнуть шакалью нечисть" с территории Украины, чтобы сохранить жизни мирного населения и предотвратить разрушения городов.

Также Кадыров призвал и президента Владимира Зеленского поскорее одуматься и понять, что "его не спасут никакие бункеры", и начать выполнять условия Москвы ради спасения украинских солдат и жителей соборной.

Ранее сегодня глава РФ Владимир Путин в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что ВС России доведут спецооперацию до конца и посоветовал тому подключиться к обеспечению безопасной эвакуации с Украины иностранных граждан.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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