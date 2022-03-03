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На Украине вели разработки по созданию ядерного вооружения. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, говорится в релизе на сайте ведомства.
Руководитель СВР утверждает, что в Вашингтоне были осведомлены о происходящем, однако не препятствовали этому.
"По данным российского министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия. И эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Коре", – подчеркнул Нарышкин.
По его словам, Соединенные Штаты не только не мешали ведущимся разработкам ядерного потенциала в Незалежной, но и были готовы помогать украинским ученым.
Напомним,
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