В США об этом знали и не только не препятствовали, а и были готовы помогать

На Украине вели разработки по созданию ядерного вооружения. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, говорится в релизе на сайте ведомства.

Руководитель СВР утверждает, что в Вашингтоне были осведомлены о происходящем, однако не препятствовали этому.

"По данным российского министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия. И эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Коре", – подчеркнул Нарышкин.

По его словам, Соединенные Штаты не только не мешали ведущимся разработкам ядерного потенциала в Незалежной, но и были готовы помогать украинским ученым.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе по защите суверенитета ДНР и ЛНР, а также демилитаризации и денацификации Украины. Одной из отправных точек данного шага Москвы послужило как раз заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского о планах киевского режима вернуть неньке ядерный арсенал.

