Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Сегодня Незалежная могла бы иметь дружеские отношения как с Россией, так и с западными странами. Однако США и Евросоюз сделали все возможное, чтобы превратить Украину во врага нашей страны. Об этом заявили аналитики чешского издания Halo noviny.

По их мнению, после начала специальной военной операции России по защите независимых республик Донбасса Запад попросту предал Незалежную. Меж тем, до этого Вашингтон и Брюссель активно заманивали Киев в НАТО, напомнили авторы статьи.

Эксперты подчеркнули, что больше всех в результате конфликта могут пострадать обычные люди, которым и так трудно живется в условиях коррупции украинских властей. Они уверены, что в нынешних условиях для Европы начинается новый исторический период.

Чешские журналисты возложили ответственность за российскую спецоперацию на правительство своей страны и других западных государств, отметив, что сегодня большинство политиков ограничивается лишь "лицемерными" заявлениями.

"США и другие западные страны манипуляциями и обманом заманивали Украину в ЕС и НАТО, сделав врагом России", – пишет Halo noviny.

В издании подчеркнули, что в условиях кризиса Вашингтон и Брюссель цинично предали Киев, не выполнив свои обещания о помощи. По словам журналистов, если бы раньше Украину оставили в покое, сегодня она жила бы в мире с Россией.

Кроме того, аналитики обратили внимание, что Запад ограничивается лишь моральной поддержкой и финансовыми вливаниями. При этом они раскритиковали Прагу за желание помочь Киеву за счет чешских налогоплательщиков.

"Откуда возьмутся эти деньги? Правительство повысит налоги, раз хочет поддерживать, то есть финансировать Украину?" – возмутились журналисты.

Ранее россияне раскритиковали американскую чиновницу, которая высмеяла требование Москвы к НАТО.