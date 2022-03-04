Зеленский оперативно отчитался перед старшим "товарищем"

Сегодня ночью, 4 марта, стало известно о возгорании рядом с Запорожской атомной электростанцией. Сообщается, что огонь охватил помещения в находящимся неподалеку учебно-тренировочном корпусе.



О таком важном и тревожном событии на украинской территории глава этой страны Владимир Зеленский оперативно рассказал президенту США Джо Байдену, передает телеканал "360".

Кроме того, как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", Украинский главнокомандующий также оперативно отзвонился немецкому канцлеру Олафу Шольцу, британскому премьеру Борису Джонсону и другим высокопоставленным лицам.

По сообщению госслужбы Украины по ЧС, утром пожар был полностью ликвидирован.