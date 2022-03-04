Украинский депутат сдал Зеленского

Украинский депутат сдал Зеленского
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Глава государства теперь "в безопасности"

Депутат Верховной рады, член украинской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь! Илья Кива заявил в недавно записанном видеообращении, ссылаясь на собственные источники, что глава государства Владимир Зеленский пересек 4 марта украинско-польскую границу и в настоящее время находится "в безопасности".

По словам парламентария, президент Украины уже успел найти убежище на территории посольства Соединенных Штатов в Польше.

"Именно оттуда он продолжит утилизировать украинскую армию и гражданское население, отдавая безумные приказы, которые стоят сегодня тысячи человеческих жизней", – высказался Кива, обращаясь в видеобращении к читателям у себя в телеграм-канале.

В том же ролике Кива призвал соотечественников помнить, что желающие воевать с российской армией останутся "гнить" в земле, фактически проданной действующим политическим руководством Украины.

"Поэтому история о защите того, чего у вас нет, звучит фактически смешно", – высказался парламентарий.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что, по имеющимся у него данным, президент Украины еще в самом начале спецоперации российских вооруженных сил Зеленский вместе с окружением бежал из Киева во Львов. Позднее парламентарий указал, ссылаясь на коллег из Верховной рады, что украинские депутаты пытались связаться с Зеленским, однако оказалось, что тот уже находится на территории Польши. Соединенные Штаты, кстати, неоднократно предлагали Зеленскому собственные услуги для эвакуации последнего из страны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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