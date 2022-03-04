После скандального видео стало известно местонахождение Зеленского

После скандального видео стало известно местонахождение Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Гарант покинул родную страну и находится в Европе, утверждает источник

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в Польше, куда недавно бежал из Львова. Об этом сообщил сегодня, 4 марта, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Российский политик сослался на украинских коллег – по словам Володина, депутаты из Верховной рады Украины рассказали, что не смогли попасть к главе государства во Львове. В настоящее время Зеленский находится на территории Польши. Неизвестно, смогли ли в итоге украинские парламентарии переговорить с президентом Незалежной.

До этого украинский лидер выступил на пресс-конференции в неважном виде – телеграм-каналы уже облетел ролик, на котором глава государства дает комментарии явно уставшим и невыспавшимся. Потрепанный Зеленский также заявил, что "не кусается" и остается "нормальным мужиком", который не боится провести очные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Тогда же он раскритиковал политическое руководство РФ, потребовав в срочном порядке вывести войска или найти возможность для очной встречи, если в Кремле такие требования выполнять не намерены.

Неделей ранее Володин сообщил, что, по его данным, действующий украинский лидер еще 25 февраля покинул Киев и вместе с окружением в спешке перебрался во Львов, где ему оборудовали место для проживания. Все видеозаписи с главой государства, выложенные на тот момент, были записаны заранее, утверждал спикер Госдумы. Депутаты Верховной рады также пытались найти президента страны, и в итоге получили приглашение встретиться с Зеленским уже во Львове.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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