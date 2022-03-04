Временные переселенцы с Украины выражают недовольство по поводу еды и присутствию русских

Украинских беженцев с нецензурными ругательствами встретили в Польше. Причем нерадушие с матами и скабрезностями проявили полицейские, которые спрашивали выходящих из автобуса мужчин и женщин, почему они не защищают свою страну. Кроме того, украинцы начали раздражать и граждан Германии.

Военкор Оле Блохин опубликовал на своей странице в телеграм-канале видео встречи беженцев из Незалежной в Польше. Из автобуса выходят женщины и мужчины. Стоящие рядом сотрудники местной полиции "приветствуют" их обильной нецензурщиной. Самыми приличными словами, которые можно процитировать, звучат лишь слова: "А страну защищать?"

Также журналист поделился видеокадрами неприятного инцидента в берлинском метро. На них гражданин ФРГ русского происхождения, который работает машинистом, осадил украинца-скандалиста. Он посоветовал мужчине не "воевать" в немецком метрополитене, а отправиться на родину и там качать свои права. Услышав русскую речь, украинец с матерными словами стал угрожать машинисту и пообещал записанное им видео распространить в Сети.

Еще одна украинка в Польше раскритиковала своих соотечественников, которые позволяют себе выражать недовольство тем, как и чем хозяева кормят беженцев, отмечая мелочность их претензий.

"Вам дают жилье, одежду, лекарства, все. Но у вас хватает совести говорить, что вам приготовили не подсоленное мясо или слишком жирное, мне нужны наушники для айфона… Вы серьезно?! Пожалуйста, будьте людьми!" – возмутилась она.

Другая украинка сообщила о своей соотечественнице, которая разрисовала стены хостела нецензурными словами. Девушка не стала раскрывать город и страну, где это произошло. Она призвала украинцев вести себя поприличнее.

"Ночью женщина вышла на улицу, взяла баллончик, разрисовала хостел и написала: "Пошли вы ***", – цитирует SHOT девушку.

Таких историй с каждым днем все больше. Накануне мы опубликовали подборку гневных комментариев молдаван в адрес беженцев из Незалежной. Те тоже выражали недовольство поведению украинцев, которых приютили в Молдавии.

