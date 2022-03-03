Временно обосновавшиеся у соседей граждане Незалежной пытаются диктовать им свои правила жизни

Граждане Молдавии ополчились на беженцев с Украины из-за их хамского поведения. Жители Республики массово записывают видеоролики, в которых рассказывают о высокомерном обращении украинцев к хозяевам и призывают их вести себя как полагается гостям.

По словам молдаван, подавляющее большинство беженцев "дерутся со всеми подряд, бунтуют, орут "Слава Украине". А еще они выражают недовольство тем, что с ними разговаривают на русском языке. При этом местные жители искренне удивляются, на каком же тогда именно им с ними говорить, не на молдавском же.

Одна из пользовательниц Сети напрямую обратилась к родственникам беженцев "по всему свету" с просьбой, "провести воспитательную работу с вашими согражданами" по культуре поведения в чужом доме.

Другой молдаванин поведал историю о том, как один из его соотечественников впустил украинцев в свое жилье, которое находится в стадии продажи, а его обокрали.

"Пацан отдал свою квартиру беженцам, утром не стало плазменного телевизора, а на стене написано "Русский корабль…" – а далее матерный посыл, заметил рассказчик.

Молдаване призывают приехавших к ним украинцев вести себя приличнее, ведь те отдают им "последний кусок хлеба", хотя у самих сейчас очень тяжелое экономическое положение, передает телеграм-канал SHOT. Беженцы же получают от Кишинева все бесплатно.

