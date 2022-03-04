Во двор дачи Зеленского под Киевом упал обломок ракеты

Во двор дачи Зеленского под Киевом упал обломок ракеты
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Стекла резиденции в Конча-Заспе не пострадали

На территории резиденции президента Украины Владимира Зеленского под Киевом обнаружили обломок ракеты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в пятницу, 4 марта, на своей странице в "Фейсбук".

В качестве доказательства он разместил соответствующее фото.

"На дворе президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты. "Мимо", – прокомментировал это Владимир Зеленский", – написал пан Никифоров.

В соцсетях тут же принялись обсуждать представленный снимок. Некоторые пользователи обратили внимание на нетронутое остекление окон президентской дачи.

"Рваный кусок ракеты в 15 м от нетронутых стекол?" – удивился автор аккаунта "Коза кричала" в телеграм-канале.

Выразили сомнение в увиденном и на странице "Выпускайте Z Кракена!" Там, вероятно, вспомнили постановочный кадр ВСУ двухнедельной давности с якобы обстрелянным армией ДНР детсадом в Станице Луганской, тогда еще подконтрольного киевскому режиму населенного пункта. Об этом подробно писал военкор "КП" Александр Коц.

"Во дворе резиденции на юге Киева лежат ракетные обломки, пишет его пресс-секретарь. Настоящие или нет, не очень понятно: могли подложить для красивого кадра, чтобы рассказать в СМИ очередную сказку про плохих русских", – заметили "кракенцы".


Напомним, накануне Владимир Александрович появился перед журналистами в очень странном виде: лидер нации был весьма помят, говорил местами нечленораздельно, вся его мимика с замутненными глазами выдавала в нем или нетрезвого человека, или принявшего какие-то препараты.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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